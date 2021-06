Tweevoudig olympisch kampioen Murray mag zijn titel verdedigen in Tokio

De Schot Andy Murray (ATP-119) zal in Tokio proberen om zijn olympische titel te verdedigen. Ondanks zijn lage ranking mag hij als Olympisch kampioen toch deelnemen.

De 34-jarige tennisser kampte lange tijd met een liesblessure. Hij maakte zijn rentree vorige week op het grastoernooi van Queen's waar hij in de tweede ronde werd uitgeschakeld. Murray trekt volgende week met een wildcard op zak naar Wimbledon.

Voor Andy Murray zijn het al zijn vierde Olympische Spelen. In zijn laatste twee deelnames won hij telkens de gouden medaille in het enkelspel.

Zo klopte hij op de Spelen in Londen in 2012 Roger Federer in de finale op het gras. Vier jaar later pakte Murray opnieuw het goud in Brazilië. In Rio versloeg hij in de finale de Argentijn Juan Martin del Potro. In Tokio gaat Murray op zoek naar zijn derde gouden medialle op een rij.

Ook in het dubbelspel zal Murray de Britten vertegenwoordigen. Hij vormt er een duo met Joe Salisbury. Zijn broer Jamie Murray werd niet geselecteerd. Het tweede Britse duo bestaat uit Dan Evans en Neal Skupski. Dan Evans (ATP-26) speelt verder ook nog het enkelspel in Tokio.

Bij de vrouwen zullen Johanna Konta (WTA-30) en Heather Watson (WTA-65) de kleuren van Groot-Brittannië verdedigen, zowel in het enkel- als het dubbelspel.