Brengt blauwe voorband Wout Van Aert geluk in de Tour?

Wout Van Aert en zijn ploegmaats leggen in de Tour voor het eerst een gekleurde band op hun velg. Dat doen ze naar aanleiding van hun samenwerking met Swapfiets, een merk dat fietsen in het dagelijks leven wil promoten door ze te verhuren in steden.

Nooit eerder waren er gekleurde banden te zien in het peloton. De blauwe voorband wordt al langer gebruikt op gewone stadsfietsen, maar door wijzigingen van Jumbo-Visma is hij ook geschikt voor professioneel gebruik.





Een flinke uitdaging, omdat bandenproducent Vittoria alle zwarte ingrediënten moest verwijderen om tot een blauwe band te komen met hetzelfde prestatieniveau als de "normale", zwarte tegenhanger.

De bedoeling is dat de renners van Jumbo-Visma meerdere ritten afwerken met hun nieuwe band. Primoz Roglic en Wout Van Aert zullen makkelijk te spotten zijn in het peloton. Brengt het vleugje kleur rond de wielen hen ook geluk?