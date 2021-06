OHL rouwt om physical coach Bart Van Lancker: "Verliezen een hechte vriend"

Van Lancker kwam in de technische staf van OH Leuven, samen met hoofdcoach Marc Brys en assistenten Issame Charaï en Bram Verbist, aan het einde van het seizoen 2019-2020.

Hij werkte voordien ook al samen met Brys, bij Beerschot en STVV. In het seizoen 2016-2017 was Van Lancker zelfs een tijdje (op papier) trainer van KV Kortrijk omdat Karim Belhocine niet over de juiste licentie beschikte om hoofdcoach te mogen zijn.

"We voelen ons verlaten door het heengaan van onze hechte vriend en fantastische collega", reageert een aangeslagen Marc Brys.

"Tot gisteren was hij vanop afstand nog bezig de club te helpen. Medische, logistieke en technische staf en spelersgroep zijn allen diepbedroefd. Onze gedachten en steun zijn nu bij Bart zijn familie."