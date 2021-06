FOTO: Who did it better: Van der Elst of De Bruyne/Lukaku? "Puur toeval"

Dat Lukaku en De Bruyne het goed kunnen vinden met elkaar, is geen geheim. Zowel op als naast het veld zoekt het duo elkaar gretig op. Hét toonbeeld van die flitsende vriendschap: de viering met de vingertjes in de lucht. Een iconisch beeld is het zeker, maar wel een kopie, zo blijkt. De uitvinder van het origineel - Franky Van der Elst - zat gisteren aan onze tafel in Villa Sporza. De ex-international en zijn "partner in crime" Elos Elonga Ekakia deden het na een Anderlecht - Club Brugge in 1998. Ze gaan in ieder geval geen copyright-kosten vragen. "Dat is echt puur toevallig", zweert Van der Elst. "We hadden toen net nog eens gewonnen van Anderlecht."

Who did it better? Een chronologisch draadje:

Elos Elonga Ekakia en Franky Van der Elst in 1998.

Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne in 2014.

Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku in 2016.

Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne in 2019.

Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne afgelopen maandag.