Eerste actieve NFL-speler komt uit de kast: "Ik vind representatie belangrijk"

Al 15 jaar lag het op zijn lippen, maar in een korte videoboodschap op Instagram is Carl Nassib uit de kast gekomen. "Ik wil snel even zeggen dat ik gay ben", zegt de 28-jarige NFL-speler.

"Ik doe het niet voor de aandacht", zegt hij. "Ik vind representatie en zichtbaarheid erg belangrijk. Ik hoop dat deze video's ooit niet meer nodig zijn. Tot dan wil ik mijn steentje bijdragen aan een cultuur van acceptatie."

American Football is de best bekeken sport in de VS. De aankondiging van Nassib is dan ook van groot belang voor de holebigemeenschap. Zijn ploeg Las Vegas Raider en de NFL steunden Nassib meteen op sociale media.

Nassib, die in 2016 debuteerde in de NFL bij de Cleveland Browns, is de eerste actieve speler die uit de kast komt. Eerder kwamen wel al spelers uit de kast na hun actieve loopbaan.