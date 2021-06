Deschacht over post-Martinez-tijdperk: "Waarom niet gewoon Kompany?"

Het is een vaak terugkerend thema in de Facebook Lives: blijft Roberto Martinez na het EK trainer van de Rode Duivels? Olivier Deschacht, sinds kort voetballer op pensioen, ziet hem liever niet vertrekken. Hij ziet in Vincent Kompany wel een mogelijke opvolger.

"Martínez doet het fantastisch", begint Olivier Deschacht zijn betoog. "Maar als hij België Europees Kampioen maakt, dan denk ik wel dat hij zal vertrekken. Zijn opvolger? Preud'homme? Vanhaezebrouck? Clement? Of misschien gewoon Kompany. " "Kompany kent de Rode Duivels door en door. Hij heeft in die groep altijd gezag gehad, ook al was hij geen trainer. Iedereen luisterde naar hem. Dus waarom zou hij het nu niet kunnen?"

Kompany kent de groep en had er als speler al gezag over. Dus waarom niet? Olivier Deschacht

"Ik ken Anderlecht binnenskamers en hoor niets anders dan positieve verhalen over hem. Zijn werk daar is wel nog niet af, dus als hij nu nog geen bondscoach wordt, dan zal hij het ooit wel worden."

Dat Thierry Henry door de bond is teruggehaald ziet Deschacht niet als een voorbereiding voor Henry als T1. "Als ik kritisch mag zijn: zijn verleden als T1 is niet top." Henry werd twee jaar geleden na amper 3 maanden ontslagen bij Monaco, in Frankrijk. "Dat wil niet zeggen dat hij niets van voetbal kent, sommigen sluiten beter aan bij de rol van T2 die dichter bij de spelersgroep staat."

Kompany als trainer van Anderlecht.

Deschacht kiest voor ervaring in de verdediging

Het liefst zou Deschacht Martínez natuurlijk niet zien vertrekken. Ook de keuzes van de bondscoach om te roteren verdedigde Deschacht. "Het is een tactiek om iedereen goesting te doen krijgen en het houdt iedereen scherp. Voortdurend op de bank zitte, is slecht voor je vertrouwen: je voelt je niet betrokken bij het toernooi."

Eén van de knopen die de bondscoach zal moeten doorhakken, is wie hij centraal naast Vertonghen en Alderweireld moet zetten. "Ik opteer voor ervaring, voor de drie ouderen dus." "Vermaelen centraal, geflankeerd door Vertonghen en Alderweireld. Ze hebben métier, ze zijn positioneel sterk en weten wat ze moeten doen en bovendien pikken ze af en toe een goaltje mee, wat ook belangrijk is."

Ik geloof niet dat een verdediger te oud kan zijn. Mijn beste jaren lagen tussen mijn 33 en 35. Ervaring helpt je positiespel te verbeteren. Olivier Deschacht

"Ik geloof niet dat een verdediger te oud kan zijn. Mijn beste jaren lagen bij mij ook tussen mijn 33e en mijn 35e. De belangrijkste eigenschap van een verdediger is positiespel, dat wordt alleen maar beter eens je meer ervaren bent. Weten wanneer je moet anticiperen, weten wanneer je moet wijken."

"We zijn nu wel bezig over 3 verdedigers, maar in de laatste wedstrijden heb ik de Belgen vaak met 5 zien terugplooien. Op zich is dat niet slecht. Als je een goede passgever zoals De Bruyne hebt en een sterke spits zoals Lukaku, dan mag je al eens wat meer afwachtend voetballen."

Deschacht als Rode Duivel tegen Spanje in de WK-kwalificatiecampagne van 2010.

Nooit een eindtoernooi voor Deschacht

Olivier Deschacht maakte in 2003 zijn debuut voor de Rode Duivels en was goed voor 20 interlands. Hij maakte tot zijn grote spijt nooit een groot toernooi mee. "Ik zat bij de Rode Duivels in een moeilijke periode. 10 à 15 jaar toernooidroogte en dat is heel jammer, ja. Maar aan de andere kant is die zwarte periode wel een drijfveer geweest voor de gouden generatie van nu."

In Villa Sporza zijn de oude voetbaltruitjes van voormalige voetballers als Verheyen en Defour heel gegeerd. "Ook ik heb een mooie collectie: Neymar, Mbappé, Maldini, Nesta, Robben,... Dus moest ik willen zou ik er ook wel een aardige duit aan verdienen." "Maar het zijn souvenirs voor het leven. Later wil ik ze aan mijn kinderen te tonen. Ik ben fier dat ik tegen die spelers gespeeld heb. Het meest fier ben ik op het truitje van Maldini, hij is als linksachter mijn grootste idool geweest. Het hangt als enige op. "