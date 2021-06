De Tourmanager-ploeg van Tom Vandenbulcke: "Aranburu neem ik zeker mee"

Zaterdag barst in het Bretoense Brest de strijd om het geel weer los. Naast de renners zullen ook de Tourmanagers opnieuw drie weken lang strijden om de eer. Deze week helpen we u op weg met enkele tips. Maandag: de ploeg van radiopresentator en Tourmanager-specialist Tom Vandenbulcke.

Vandenbulcke is een fan van het eerste uur van Sporza Tourmanager. Hij won al vaak de minicompetitie op de Sporza-redactie en is ook de gastheer van de gloednieuwe Tourmanager-podcast "Kopman". Bij het overlopen van zijn ploeg, plaatst hij wel meteen een voetnoot. "Dit is een eerste knutselwerk, want zoals elke Tourmanager weet, pas je de week voor de Tourstart nog vaak je ploeg aan."

De kopmannen

"Je hebt dit jaar de Grote 5, allemaal boven de 10M: Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Julian Alaphilippe, Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Ze alle 5 nemen is bijna onmogelijk, dan heb je niet voldoende budget meer over. Er moest dus eentje afvallen."

"In de eerste plaats kan je niet rond Pogacar en Roglic, zonder ongelukken staan zij in Parijs op het eindpodium. Ik geloof ook sterk in Alaphilippe. Hij zal zich willen tonen voor zijn pasgeboren zoon en de Tour is zijn hoofddoel deze zomer." Van Aert en Van der Poel blijven nog over. Wie neemt Vandenbulcke mee? "Mijn keuze valt voorlopig op Van Aert. Er waren wat twijfels maar op het BK toonde hij dat hij toch in orde is. Hij kan scoren in lastigere ritten, in massasprinten en in de tijdritten." "Van der Poel valt dus af. Niet omdat hij op het NK moest opgeven, maar hij zal de Tour waarschijnlijk toch niet uitrijden. Als zijn openingsweekend mislukt, dan zal zijn rol minder prominent zijn. Maar evengoed pakt hij meteen het geel... Dat weet je bij Van der Poel nooit."

Sprinters

"Gezien het parcours ben ik voor zo veel mogelijk sprinters gegaan. Dat is niet evident, want ze zijn duur. Caleb Ewan is in principe de snelste van allemaal, dus die pak ik." "Verder neem ik ook Peter Sagan en Sonny Colbrelli mee. Beide heren werden afgelopen weekend kampioen van hun land en zij zullen het wellicht onderling uitvechten om de groene trui." "Wie ik ook zeker meeneem is Alex Aranburu. Hij is een heel goeie renner met een vinnige sprint en zou wel eens outsider kunnen zijn voor groen. Hij kost ook maar 4M. Tot slot koos ik ook voor Niccolo Bonifazio, sprinter van Total Energies en hij kost maar 3M."

Het middenveld

"Met mijn overige budget was het niet gemakkelijk om nog interessante puntenpakkers te vinden. Ik ben voor Stefan Küng gegaan, 5M en iemand die goed in vorm is. Hij zal er in de twee tijdritten dicht bij zijn." "Omdat ik nog niet veel klassementsmannen heb, is mijn keuze nog gevallen op Jack Haig. Hij reed een heel goede Dauphiné en start als kopman van Bahrein-Victorious. Top 5 zal hij wellicht niet halen, maar top 10 ligt wel binnen zijn mogelijkheden. In de loop van de Tour zal ik met mijn transfers nog wel enkele klassementsmannen toevoegen." "Een renner die me ook wel aanspreekt is Michael Gogl. Een goeie coureur, die bijvoorbeeld altijd goed is in de Strade Bianche. Hij is iemand die in een vlucht misschien wel iets kan uitsteken, al verwacht ik er ook niet te veel van."

De bus

"Onder het motto "We houden het plezant op de bus", en omdat mijn budget zo goed als op was, ben ik voor 4 Belgen gegaan." "Tim Declercq zou als ploegmaat van de toppers bij Deceuninck-Quick Step af en toe punten kunnen opleveren. Hetzelfde geldt voor Jasper De Buyst, die 5 punten pakt telkens Ewan wint." "Jonas Rickaert is ook zo iemand, die me 5 punten oplevert als Van der Poel of Merlier toeslaat. Ten slotte pak ik ook nog de aanvalslustige Aimé De Gendt mee.