Berrettini houdt Norrie van Londense thuiszege, Humbert verrast in Halle

Debutant Berrettini gaat Becker achterna in Londen

De 25-jarige speler maakte opnieuw gebruik van zijn verschroeiende opslag en uitstekende forehand om de vijfde titel in zijn carrière op te eisen. Hij is zo de eerste Italiaanse kampioen op het prestigieuze evenement geworden.

Matteo Berrettini heeft zijn Wimbledon-ambities in de finale van het ATP-toernooi in Londen in de verf gezet vandaag. De Italiaanse topspeler versloeg er de thuisspeler Cameron Norrie met 6-4, 6-7(5) en 6-3.

Humbert verrast Rublev in Halle

Ook Ugo Humbert (ATP 31) mocht vandaag zegevieren. De Fransman verraste vriend en vijand met een knappe overwinning in de finale van het ATP 500-toernooi in Halle.

Hij versloeg er de Rus Andrey Rublev (ATP 7) in twee sets met 6-3 en7-6 (7-4). De 22-jarige tennisser eist zo de meest prestigieuze toernooi-overwinning uit zijn carrière op.

De 22-jarige had een geweldige week in Duitsland. Hij schakelde ook de Duitser Alexander Zverev (ATP 6) en de Canadees Félix Auger-Aliassime (ATP 21) uit. Ter info: die laatste had net de grote favoriet Roger Federer (ATP 8) uitgeschakeld.

Na Antwerpen en Auckland (ATP 250) vorig jaar, is dit al de derde titel in de jonge carrière van de Fransman. Zo blijft hij voorlopig nog ongeslagen in toernooifinales in het professionele circuit.