Wuyts voor BK: "Graag spitsen als Lukaku in vroege vlucht, zoals Gilbert en Evenepoel"

Desondanks kijkt Michel Wuyts enorm uit naar wat er op ons afkomt. "Het schept namelijk een kans voor een outsider. Op een parcours als dat in Waregem hebben die evenveel kans op winst als een grote naam. Dat heb je niet in de Ardennen, waar je alleen de grote hamers mag bovenhalen. Nu kan dat een klein steenhamertje zijn."

“Ik denk dat veel ondergesneeuwd wordt door de passie voor Euro 2020", stelt ook onze Sporza-commentator vast. "Bovendien leeft ook het besef dat het BK een wedstrijd is met beperkte waarde, zonder internationaal deelnemersveld en op een parcours dat te plat is om echt waardevol te zijn."

Dit is het parcours van het BK wielrennen van zondag in Waregem

"Dat is ten nadele van de sportieve waarde. In de laatste van 3 lussen, die 4 keer gereden wordt, ligt dan wel een kasseistrook (de Herleweg) en een helling (de Holstraat), maar profs van het betere niveau lachen daarmee."

Op zoek naar de vroege vlucht, de goede vlucht

"Dan komt het erop aan om daar de juiste man in mee te hebben. Iemand die het kan afmaken. Zit er zo een afwerker vooraan, dan zal de rest zeggen: laat maar lopen. Beginnen ze te twijfelen, dan gaan ze het gat weer dichtrijden. Vaak is dat het probleem van Lotto-Soudal. Veel mannen vooraan, maar geen afwerkers."

"Zo staat Deceuninck-Quick Step maar met 9 renners aan de start, het aantal Belgen in hun ploeg. Dat schept - net als in Antwerpen toen - een apart gegeven, namelijk de mogelijkheid dat de vroege vlucht de goeie vlucht is."

"Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat ze bij Alpecin-Fenix beter gestoffeerd zijn qua potentiële afwerkers. De Bondt staat er altijd, hij heeft zich kunnen uitleven in de Giro. Daarnaast hebben ze nog Rickaert en Vermeersch. En dan kunnen ze Merlier nog achter de hand houden. Wat een weelde."

De kanshebbers: van Pieter Serry tot Jasper Stuyven

"Anderzijds is Yves Lampaert de naam die als eerste in me opkwam. In de winning mood, zich niet laten gaan na het BK tijdrijden en beter in vorm dan in het voorjaar. Hij gaat niet naar de Tour en kan zo vol focussen op de dubbel."

"Voor wie dit BK een unieke kans is? Voor al diegenen die zich in het verleden leeg hebben gereden voor een kopman. En die van zichzelf denken dat hij meer potentieel heeft dan dat. Die mannen hun motivatie groeit met 40%. Ik drop een naam: Pieter Serry . Om de 2 jaar rijdt die een hoge top 10. Nathan Van Hooydonck mag je daar ook bij zetten. Ga zijn uitslagen van de jongste edities maar na."

"Ik geloof ook in Philippe Gilbert. Bij hem is er frustratie over wat er dit seizoen nog maar is uitgekomen. Bovendien wil hij zijn stevige contract ten gelde maken dat duur genoeg is volgens Lotto-Soudal-begrippen. Gilbert heeft ook al wat van zijn ambities laten zien in Ronde van België. Hij heeft het karakter om het kopmanschap in een finale af te dwingen. Hij zal er wel staan."

"Het zou me niet verbazen dat er in die vlucht sprake is van het koppel Evenepoel-Gilbert. Wat gaat er dan gebeuren? Laat daar dan nog De Bondt en Campenaerts bij zijn. Die laatste heb ik niet te veel vluchten in de Giro zien missen. Voor een kampioenschap is 220 kilometer heel weinig. Alles hangt van die vroege vlucht en zitten daar spitsen als Lukaku bij."