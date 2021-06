VIDEO: Amerikaanse beer Ryan Crouser breekt 31-jarig wereldrecord kogelstoten

De 28-jarige Crouser is niet aan zijn proefstuk toen. Hij had in januari al het wereldrecord indoor van Barnes afgepakt door tijdens een wedstrijd in Arkansas tot 22,82m te komen.

In Oregon kwam de olympische titelverdediger in het kogelstoten in de reeksen al dichtbij het wereldrecord outdoor met de vierde worp ooit, in de finale was het eindelijk raak voor Crouser. Met 23,37m doet hij 25cm beter dan Barnes in 1990.

Na zijn fantastische worp reageerde Crouser koeltjes op zijn tweede wereldrecord. "Het was geen perfecte worp", zei de Amerikaanse beer verrassend.

"Maar vanaf de kogel mijn hand verliet, wist ik dat het mogelijk was. Er valt wel wat van mijn schouders nu, ik wist dat het mogelijk was sinds 2017."

"Toen ik eerder niet in mijn opzet slaagde, was dat omdat ik te gespannen was en de zaken forceerde. Ik bleef nu wel ontspannen. Dat maakte het verschil."