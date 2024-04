Hoe de zilveren een gouden hockeygeneratie werd: "Sporza had op mijn tenen getrapt"

De Red Lions hebben alles gewonnen wat er te winnen valt. Eind 2018 begonnen de nationale hockeymannen aan hun gouden cyclus, ingezet met een zelfverzekerde interviewsessie op de luchthaven. Dat vertelt international Loïck Luypaert in de gloednieuwe podcast Olympic Minds Unlocked van Team Belgium.

Eind 2018 wonnen de Belgische hockeyspelers het WK in India. Daarna volgden gouden medailles op het EK én de Olympische Spelen.

"Ervoor hadden we 6 finales verloren", herinnert Loïck Luypaert zich in Olympic Minds Unlocked, een podcast over de mentale gezondheid en het mentale welzijn van de olympische atleet.

"Voor het vertrek naar het WK kwam Sporza ons interviewen op de luchthaven", gaat hij voort. "Ze hadden het over de zilveren generatie. Dat zal ik nooit vergeten."

"Ik was redelijk op mijn tenen getrapt", grijnst de hockeyspeler. "Ik floepte eruit dat we voor goud gingen en ik hoorde andere spelers exact hetzelfde zeggen. Zonder dat het afgesproken was."



"Toen wist ik dat we een ander niveau bereikt hadden en er echt klaar voor waren. We zaten allemaal in dezelfde mindset. Supervet vond ik dat."