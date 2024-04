Isaac Del Toro krijgt langste wielercontract: talentvolle Mexicaan ligt tot 2029 (!) vast bij UAE

di 23 april 2024 11:23

Isaac del Toro (20) won begin dit seizoen meteen in de Tour Down Under.

UAE Team Emirates heeft een van zijn goudhaantjes een contractverlenging gegeven. De 20-jarige Isaac Del Toro tekende bij voor 3 extra seizoenen, wat hem al zeker tot 2029 bij de WorldTour-ploeg houdt. Vorig jaar won hij de Ronde van de Toekomst en dit seizoen won hij als neoprof al een rit in de Tour Down Under.

Tadej Pogacar, Juan Ayuso, Jay Vine, Brandon McNulty, Antonio Morgado, ... Al heel wat renners liggen onder contract tot eind 2027 bij UAE Team Emirates.

Daar komt nog iemand bij. Isaac Del Toro krijgt na enkele maanden als prof al een contract tot 2029.

Hij is daarmee de renner met het langste contract in het wielerpeloton. Dat waren voorheen Albert Withen Philipsen, Juan Ayuso, Jan Christen, Jonas Vingegaard en Mathieu van der Poel, die tot eind 2028 onder contract liggen.

Del Toro kwam als winnaar van de Ronde van de Toekomst tussen de profs terecht. Hij floreerde meteen in zijn eerste profkoers, want hij won een etappe in de Tour Down Under.

Zijn progressie is tot nu toe zeer indrukwekkend. Mauro Gianetti