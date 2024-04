90 minutes zet zijn matchwinnaar in de bloemetjes: "Ik moest geprikkeld worden"

Na een alweer bewogen voetbalweekend hebben de leden van 90 minutes maandagnamiddag de koppen weer bij elkaar gestoken. Daan Heymans glunderde uiteraard na zijn winning goal tegen Eupen. Maar kan hij nu ook 2 of 3 keer scoren in 1 match?

Daan Heymans werd bij de verse aflevering van 90 minutes verwelkomd als "matchwinnaar".

Na zijn 1-0 met Charleroi tegen KAS Eupen, meteen ook het enige doelpunt van de wedstrijd, hebben Heymans en zijn club een flinke stap gezet richting het behoud.

"Na vorige week heb ik de puntjes op de i gezet", lachte de spits in de studio. "Ik moest een beetje geprikkeld worden."

"Joris Brys stuurde me voor de match: "Scoren". Ik heb hem gezegd dat hij dat elke week moet doen."

"Ik had er 2 of 3 kunnen maken", wierp Heymans op, maar dat trok presentator Gilles De Coster met een monkellachje in twijfel.

"Dat is nochtans al gebeurd", verzekerde Heymans. Zijn coach Rik De Mil kreeg alleszins nog een vrijblijvende tip mee.