Charleroi zet Eupen opzij en vermijdt zo al zeker rechtstreekse degradatie

Even leek Charleroi de 3 punten al bij te mogen schrijven, maar de 2-0 van Dabbagh wordt afgekeurd wegens buitenspel. Een heerlijke aanval via Bernier en Petris wordt uiteindelijk afgerond door Dabbagh. In de herhaling blijkt echter dat Bernier in de aanloop naar de goal duidelijk buitenspel stond. Geen 2-0 dus.