Roeselare en Maaseik animeren titelfinale met spektakelrally: "Wat een rally, nog nooit gezien"

Dominique Baeyens, hier te horen als cocommentator, was onder de indruk van de eerste twee duels. "Er is spanning, kwaliteit, maar ook spektakel. Het is een echte titelfinale."

Na twee matchen staat het 1-1. Nu volgen 3 matchen in 6 dagen. "Het zijn al twee zware wedstrijden geweest met lange sets en veel rally's. Dat zal zijn tol beginnen eisen, dus het hangt ook af van de fysieke paraatheid."

En hoe zijn de waardeverhoudingen? "In de eerste match speelde Maaseik heel goed. Zaterdag was er een herboren Roeselare dat Champions League-niveau benaderde."

Wie het zal halen, blijft een raadsel. "De vraag is hoe gaat het met Jolan Cox (Maaseik)? Hij was de exponent in match 1, maar viel zaterdag uit. Dat is vervelend als spelbepalende figuur", zegt Baeyens.