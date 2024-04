"Hij spreekt als een kleuter": Extra Time scherp voor "ergerlijk" interview van Bart Verhaeghe

di 23 april 2024 11:42

De monoloog van Bart Verhaeghe na de overwinning tegen PAOK blijft over de tongen gaan. Ook in Extra Time keken ze vol verbazing naar de voorzitter van Club Brugge, die enkele opvallende uitspraken liet optekenen over het trainerschap in zijn Club. Zo moest ook Ronny Deila er nog eens aan geloven. "Heel onnodig en onfatsoenlijk om nog eens zo na te trappen", schudde Youri Mulder zijn hoofd.

"Wat voor een patser ben je als je zoiets zegt?"



Na een periode van stilzwijgen, gingen de sluizen bij Bart Verhaeghe nog eens helemaal open.

En dat leverde een opvallend interview op. In de euforie van de gewonnen Europese uitwedstrijd tegen PAOK Saloniki - en het zien van zijn herboren Club Brugge in het achterhoofd - wilde voorzitter Verhaeghe nog eens het een en het ander verduidelijken.

In die spraakwaterval vielen twee passages op:

1. Hoe hij de rol van de trainer bij Club minimaliseerde:

"Onze organisatie is zo sterk dat een trainer zich alleen maar moet bezighouden met de zaken waarvoor hij is aangenomen. Wij vragen van de trainer dat hij de volgende wedstrijd wint, maar hij moet zich niet bezighouden met of de spelers conditioneel in orde zijn, hoe ze eten, slapen, drinken... Dat doen wij allemaal wel."

2. En ook het steekje naar de voormalige trainer Ronny Deila sprong in het oog:

"Ik heb altijd geloofd in de kwaliteit van de kern, maar we vonden alleen dat er te weinig mee werd gedaan. Ik denk dat we te sterk waren voor de vorige trainer."



Patsergedrag

In Extra Time keken ze alvast vol verbazing naar de monoloog van Verhaeghe. "Al is het niet nieuw, natuurlijk", vertelt Gert Verheyen. "Hij heeft al eerder gecommuniceerd dat een trainer niet meer zó belangrijk is, maar wel de structuur waarin die mag werken."

"Maar geloof me: uit mijn ervaring kan ik je vertellen dat een trainer voor spelers wel degelijk belangrijk is. Welke mens er voor je staat en welke kwaliteiten die heeft, is nog steeds cruciaal." "Het is dan ook veel te gemakkelijk om te zeggen: wij verwachten gewoon van een trainer dat hij de volgend match wint. Ja, dan zal er nooit meer een goede trainer zijn. Iedere ploeg kent nu eenmaal hoogtes en laagtes, ook al heb je zogezegd de beste kern. Al wordt ook dat wel heel snel gezegd, natuurlijk."



Als je zo hoog oploopt met de professionaliteit van je eigen organisatie, dan is dit toch wel een zeer onprofessionele actie. Youri Mulder in Extra Time