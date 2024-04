Verhaeghe deelt prikje uit aan Deila: "Ik denk dat we te sterk waren voor de vorige trainer"

vr 19 april 2024 08:11

Een maand geleden in crisis, nu in de halve finales van de Conference League. De transformatie van Club Brugge onder Nicky Hayen is ook voorzitter Bart Verhaeghe niet ontgaan. "Hayen kan wel met de sterkte van onze club werken", deelt hij een prikje uit aan ex-coach Ronny Deila.

Club Brugge staat voor het eerst in 32 jaar in een Europese halve finale. "We zijn heel blij", glunderde voorzitter Bart Verhaeghe. "Dit is de verdienste van de spelers, de staf, coach Nicky Hayen en de bredere omkadering." Precies een maand na het ontslag van Ronny Deila lijkt Club zijn tweede adem te hebben gevonden. "Ik heb altijd geloofd in de kwaliteit van de kern", aldus de voorzitter. "We vonden alleen dat er te weinig mee werd gedaan." "Ik denk dat we te sterk waren voor de vorige trainer. Dan moet je je conclusies trekken en zoeken naar een trainer die wel met die sterkte kan werken en er een geheel van kan smeden. Dat heeft Hayen gedaan en daar ben ik heel trots op." Kan een club te sterk zijn voor de trainer? Ook Peter Vandenbempt had wat meer uitleg nodig. "Het is niet zo moeilijk", verduidelijkt Verhaeghe. "Een organisatie kan zo sterk zijn dat een trainer zich alleen maar moet bezighouden met de zaken waarvoor hij is aangenomen." "Wij vragen van de trainer dat hij de volgende wedstrijd wint, een duidelijk tactisch plan heeft, weet hoe hij spelers zal inzetten en een analyse maakt van de tegenstander." "Hij moet zich niet bezighouden met of de spelers conditioneel in orde zijn, hoe ze eten, slapen, drinken... Dat doen wij allemaal wel."

De coach moet er een geheel van maken. Dat is geen scoutsgroep, dat is een voetbalploeg die professioneel moet winnen. Bart Verhaeghe

Die sterke organisatie is de kracht van Club Brugge, benadrukt Verhaeghe. "We zijn als club heel professioneel georganiseerd. Logisch ook, want ik investeer in die spelers en die kosten veel geld. We willen de spelers het beste geven en eruit halen."

"De coach moet daar dan een geheel van maken. Dat is geen scoutsgroep, dat is een voetbalploeg die professioneel moet winnen. Dat is anders winnen dan een ploeg die bij toeval goed speelt en een goed seizoen doormaakt, omdat de sfeer eens goed was."

"Wij zijn zo geen ploeg. Wij zijn een ploeg waar de sfeer altijd wel goed is, maar ook wedstrijd na wedstrijd wil winnen. Dat is de mentaliteit van een topploeg en die mentaliteit wil ik er niet meer uit."

"Club Brugge staat voor een topploeg jaar na jaar. Er kan eens een minder jaar zijn - je kan niet elk jaar kampioen spelen - maar we willen wel ons uiterste best doen ieder jaar."

Hayen ook volgend jaar T1?