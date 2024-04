Een recordcoëfficiënt én een flinke financiële boost: de cijfers achter de halve finale van Club Brugge

Haal de champagne maar boven!

De historische campagne van Club Brugge komt het volledige Belgische voetbal ten goede. Door de extra punten die blauw-zwart pakte in Griekenland evenaart ons land nu al zijn coëfficiëntenrecord van een jaar geleden.

Door de recordoogst is België nu al zeker van de 8e plaats. Het betekent dat ons land in het seizoen 2025/2026 recht heeft op twee Champions League-tickets (één rechtstreeks, één via voorrondes), twee Europa League-deelnemers (via voorrondes) en een Conference League-plek.