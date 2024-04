Vanaken en Hayen willen zo ver mogelijk: "Als Club moet je kunnen dromen"

vr 19 april 2024 06:19

Zou het doordringen bij Club Brugge wat ze in de Conference League bereikt hebben? Kapitein Hans Vanaken bleef alleszins kalm onder de historische halve finale: "Maar als je daar staat, moet je als Club Brugge een beetje dromen."

Commentator Peter Vandenbempt zag hoe beide wedstrijden al bij al vlot liepen voor Club Brugge en trok Hans Vanaken voor zijn microfoon. "Je wist wel dat het hier met hun supporters lastig kon worden, maar we hebben er als ploeg voor gezorgd dat ze er 90 minuten lang geen heksenketel van konden maken", besefte Vanaken. De kapitein zag zijn ploeg van in het begin de tegenstander grijpen: "Je moet durven, want het kan hier spoken. We hebben thuis gezien dat hun manier van druk zetten niet fenomenaal is en hebben dus de ruimtes perfect gevonden." De tweede helft was kwestie van uitspelen. "Ze wisten gewoon niet hoe ze achter de bal moesten lopen, dan is het makkelijk om ze moe te maken."

Een maand geleden waren we zo goed als afgeschreven in de competitie en was Europa nog een laatste lichtpuntje. Hans Vanaken

Enkele weken geleden leek de crisis compleet bij Club Brugge, nu heeft het de wind in de zeilen: "Zo snel gaat het in voetbal. Een maand geleden had niemand dit gedacht, je was zo goed als afgeschreven in de competitie en was Europa nog een laatste lichtpuntje." "Nu is het weer snel recupereren naar zondag, want daar wacht een belangrijke match voor de competitie."

Nicky Hayen: "Het plan klopte"

Match 6 voor Nicky Hayen, en meteen de 5e overwinning voor de coach. Die staat zo plotsklaps in een Europese halve finale. Maar hij houdt vol: "Ik ben gewoon onderdeel van een geweldige staf." "Dat zie je in het plezier dat we uitstralen. Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid, iedereen neemt die. Dan kan je veel bereiken." "Complimenten aan de groep", gaat Hayen verder. "Ze hebben het vandaag heel goed aangepakt. Organisatorisch stonden we goed, het plan klopte, en de 0-2 net voor rust gaf ons de nodige ademruimte om de wedstrijd helemaal dood te maken." Dat het makkelijk ging, vond de coach niet. Dat de heksenketel niet veel effect had op zijn ploeg, klopt dan weer wel: "Het voordeel was dat er al veel volk was tijdens de opwarming, toen hoorden we het fluitconcert al. Dan kan je je al een klein beetje inbeelden wat er gaat gebeuren als je buitenkomt."