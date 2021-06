NBA: Milwaukee sleept 7e duel uit de brand tegen Brooklyn

Antetokounmpo legde de match in een definitieve plooi met een geweldige offensieve rebound én dunk (96-77) op nog meer dan 5 minuten van het einde. De "Greek Freak" sloot af met 30 punten en 17 rebounds. En ook Jrue Holiday deed met 21 punten en 8 rebounds zijn duit in het zakje.

De Bucks domineerden van het begin tot het einde. De thuisploeg maakte een blitzstart (18-5 in de eerste 5 minuten) en gaf in het verdere verloop van de match geen krimp.

Durant staat er, Harden half en vraagtekens achter Irving

Brooklyn zal het thuis moeten afmaken. En kijkt daarvoor naar Kevin Durant. Die zag zijn wapenbroeder James Harden al een beetje beter uit de verf komen dan in het vorige duel. "The Beard" kreeg weer last van zijn hamstring in Game 1, maar maakte in Game 5 zijn rentree, zij het bescheiden.

Gisteren was hij met 16 punten en 7 assists al bepalender, maar verre van doorslaggevend in de eindafrekening. En het is nog maar de vraag of de 3e vedette - Kyrie Irving - weer kan spelen na zijn enkelblessure.

Brookyn kan maar beter oppassen. Middleton en Antetokounmpo lijken klaar om hun geschiedenis te schrijven, 50 jaar na Lew Alcindor (later Kareem Abdul-Jabbar) en Oscar Robertson, die voor de enige titel uit de teamgeschiedenis zorgden.