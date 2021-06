Elise Mertens naar halve finales in het dubbel in Birmingham

Mertens won in de kwartfinales samen met de Taiwanese Su-Wei Hsieh van de Britse Naiktha Bains en Tsjechische Tereza Martincova in twee sets: 6-2 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 13 minuten.

Omdat het regende werd het gras ingewisseld voor hardcourt. De wedstrijd werd dan ook verder binnen gespeeld.

In de halve finales nemen Mertens en Hsieh het op tegen de Tunesische Ons Jabeur en de Australische Ellen Perez.

In het enkelspel in Birmingham moest Mertens (WTA-17) haar koffers al pakken in de eerste ronde. Het topreekshoofd ging na een marathonpartij en drie tiebreaks onderuit tegen de Australische Ajla Tomljanovic (WTA-72): 7-6 (7/5), 6-7 (5/7) en 7-6 (7/4).