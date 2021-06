Geblesseerde Bob Jungels moet passen voor de Tour: "Grote ontgoocheling"

"Ik had een moeilijke start van het seizoen op fysiek en mentaal vlak. Ik was er op gebrand om te schitteren, maar ik was nooit op het niveau dat ik wilde bereiken."

Greg Van Avermaet en Oliver Naesen moeten het straks zonder hun ploegmakker bij AG2R doen in de Tour. "Het is een grote ontgoocheling dat ik moet passen voor de Tour. Het zou mijn eerste zijn voor AG2R", schrijft Jungels op Twitter.

"Hij heeft al enkele weken last van spierpijnen in zijn onderste ledematen. Dat belet hem om zijn fysieke niveau van de voorbije seizoenen terug te krijgen", staat er te lezen op de website van AG2R Citroën Team.

Opgelucht en ontgoocheld

"In de Ronde van Zwitserland was ik zeer tevreden met mijn 18e plek in de tijdrit. Toen kwam de pijn, die ik al meerdere jaren had, weer stilaan naar boven. Medische onderzoeken bevestigden de diagnose waar ik op anticipeerde."



"Langs de ene kant ben ik opgelucht omdat ik nu weet waarom mijn prestaties de voorbije 3 seizoenen onregelmatig waren. Langs de andere kant is het een grote ontgoocheling."



Vorige week kregen zes renners, onder wie Jungels, te horen dat ze geselecteerd waren voor de Tour. Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Benoit Cosnefroy, Aurélien Paret-Peintre en Ben O'Connor gaan voorlopig wel naar de Ronde van Frankrijk.