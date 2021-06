De cirkel is rond: Buffon (43) keert na 20 jaar terug naar jeugdliefde Parma

Nadat Buffon vorige maand zijn afscheid van Juventus had aangekondigd, gonsde het van de geruchten over de toekomst van de Italiaanse doelman.



Kyle Krause, de Amerikaanse voorzitter van Parma, wakkerde de geruchten nog wat aan, door op Twitter uit te pakken met een mysterieuze tweet. "Is het een vogel, is het vliegtuig, is het ...", schreef hij.



En Parma heeft nu de komst van Buffon officieel aangekondigd. De doelman keert dus terug naar de club waar het voor hem allemaal begon. In 1995 brak hij door in het eerste elftal van Parma. Na 220 duels versierde hij een toptransfer naar Juventus.



Buffon wil Parma, dat volgend seizoen in de Serie B uitkomt, weer naar het hoogste niveau loodsen. "Hij is terug waar hij thuishoort. Superman is terug", schrijft Parma op sociale media.