Kondigt Parma-voorzitter komst Buffon aan? "Is het een vliegtuig, is het een vogel..."

Vorige maand kondigde Buffon zijn afscheid aan bij Juventus. De doelman beseft dat zijn liedje bij de Oude Dame uitgezongen is. "Ik heb alles gegeven voor Juventus en heb niet het gevoel dat ik nog meer kan bereiken", klonk het.

Buffon liet verstaan dat hij ging nadenken over zijn toekomst. Daar lijkt nu stilaan duidelijkheid over te komen. Enkele Italiaanse media schrijven dat Buffon eerstdaags een contract zal tekenen bij Parma FC, de club waar hij in 1995 doorbrak in het eerste elftal.

Kyle Krause, de Amerikaanse voorzitter van Parma, wakkerde de geruchten nog wat aan, door op Twitter uit te pakken met een mysterieuze tweet. "Is het een vogel, is het vliegtuig, is het ...", schreef hij. Parma-fans voelen ondertussen aan hun water dat Buffon op komst is.

Of Buffon zal terugkeren als speler naar Parma, actief in de Serie C, lijkt niet zeker. Mogelijk neemt hij er een functie als coach of een bestuurlijke functie op. Wordt ongetwijfeld vervolgd...