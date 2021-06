Lotte Kopecky scoort een loepzuivere hattrick op het BK tijdrijden

Lotte Kopecky won in 2019 (Middelkerke) en 2020 (Koksijde) al BK-goud en deed er vandaag in West-Vlaanderen dus een derde titel bij.

Kopecky had haar tijdrittrui sinds het BK op 20 augustus niet uit de kast gehaald, aangezien ze op een ploegentijdrit na in de Giro Rosa de voorbije maanden nooit een tijdrit kon afhaspelen.

Het was wellicht dus even wennen vanmiddag, maar Kopecky verteerde het examen.

Al liep het niet van een leien dakje, want Julie Van De Velde was een lastige tegenstander.

Van De Velde is terug na een hoogtestage, maar de nummer 3 van vorig jaar gaf finaal 14 seconden prijs op Kopecky. De nog altijd maar 18-jarige Julie De Wilde vervolledigde het podium.

"Het was zeker geen gemakkelijke tijdrit met veel draaien en keren", reageerde de winnares. "Het was moeilijk om in mijn ritme te komen."

"Ik wilde in het begin niet te gek doen. Het liep niet soepel, maar ik heb goed ingedeeld. Onderschat ook het warme weer niet."

"Zondag ga ik voor de dubbel, want ik heb enorm genoten van die trui. Maar het wordt een nerveuze en lange dag."