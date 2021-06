VIDEO: Nina Derwael pakt na de brug ook goud op de balk in Osijek

Derwael kreeg in de finale na een knappe oefening een score van 13.933 achter haar naam. Lisa Vaelen, die ten val kwam, werd zevende met 11.800.



Zaterdag behaalde Derwael goud aan de brug met 15.000 punten. Vaelen pakte brons met 13.633 punten.

Derwael kwam voor het eerst in een internationale competitie in actie sinds ze in oktober 2019 op het WK in Stuttgart haar wereldtitel op de brug verlengde.

Noah Kuavita werd zondag achtste aan de rekstok. Hij kreeg 12.033 punten na een val.