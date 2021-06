Motorcoureur Xavier Siméon wint als derde Belg ooit de 24 Uur van Le Mans

Op het Bugatti-circuit domineerden Siméon samen met de Fransmannen Gregg Black en Sylvain Guintoli de eerste race van het WK uithouding (FIM EWC) nagenoeg van het begin tot het einde.

In de eerste uren was er nog strijd met het Yamaha-team van de Tsjech Karel Hanika, de Duitser Marvin Fritz en de Italiaan Niccolo Canepa, tot zij bij het aanbreken van de nacht moesten opgeven.

Siméon, Black en Guintoli schonken Suzuki een 13e zege in Le Mans. Hun team Yoshimura SERT Motul heeft een tweede overwinning beet, de vorige dateerde van 2015. De drie piloten konden de prestigieuze race nog niet eerder winnen.

Siméon is na Stéphane Mertens in 1990 en Michel Simul in 1992 de derde Belg die de 24 Uren van Le Mans voor motoren weet te winnen.

De tweede WK-manche vindt op 17 juli plaats in het Portugese Estoril.