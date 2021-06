IFAB versoepelt de handsregel: "Handelen naar de geest van het spel"

Tijdens de eerste helft tussen Turkije en Italië waren er 2 discutabele fases. Telkens kreeg een Turkse verdediger de bal tegen de arm in het eigen strafschopgebied, maar greep de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie net als de VAR niet in.

Geen ondoordachte keuze aangezien de IFAB nog voor de aanvang van dit EK de handsregels versoepelde. Scheidsrechtersbaas bij de Europese voetbalbond UEFA Roberto Rosetti gaf meer duiding.

"We hebben de regels rond het handspel herschreven om deze meer in lijn te brengen met de geest van het voetbal", vertelde de Italiaanse oud-scheidsrechter. "Voetballers moeten weer vrijuit kunnen voetballen."

Zo is niet langer elke bal die de arm of de hand raakt een overtreding. De positie van de hand of de arm zal nu beoordeeld moeten worden ten opzichte van de lichaamsbeweging in die situatie. Er zal met andere woorden meer ruimte zijn voor interpretatie van ref en VAR.

Wanneer een speler zijn lichaam onnatuurlijk groter maakt, zal dit in principe nog steeds bestraft worden met een strafschop.