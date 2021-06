De eerste volledige dag op het EK voetbal stond al meteen bol van het drama: niet alleen was er de vlotte zege van de Rode Duivels en de eerste EK-zege ooit voor Finland, maar er was ook het tragische geval met Christian Eriksen. Brecht Dejaegere, Arnar Vidarsson, Dennis van Wijk en Franky Van der Elst blikken samen met Karl Vannieuwkerke terug in Villa Sporza.