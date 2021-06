Er kan altijd een jaartje bij: Djordjevic verlengt bij Oostende met een jaar

Dusan Djordjevic tekende in het seizoen 2011-2012 zijn eerste contract bij Oostende. Sinds zijn aankomst in België heeft de pointguard tien opeenvolgende Belgische titels gewonnen met Oostende.

Hij maakt zich nu op voor een elfde seizoen aan de kust. Dit seizoen had hij een gemiddelde van 6,7 punten, 1,9 rebounds en 4,1 assists per wedstrijd in 19 minuten. Hij speelde ook een belangrijke rol in de vorige week behaalde titel tegen Bergen.