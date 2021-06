UEFA wil Financial Fair Play herzien: "De kloof tussen de grote en de kleine clubs wordt groter"

"Ik denk dat we het dit jaar moeten doen, we zullen er in september serieus mee aan de slag", zei Ceferin vandaag.

"Het werkt heel goed, maar we moeten ons aanpassen aan andere tijden en moderniseren. De kloof tussen de grote clubs en de kleine clubs wordt groter en groter. Ik denk niet dat we volledig een einde kunnen maken aan deze ongelijkheid, maar we kunnen het op zijn minst proberen te verminderen", aldus de UEFA-voorzitter.

Een van de ideeën die naar voren zijn gebracht en in Rome zal worden besproken, is een heffing die bekend staat als een "luxebelasting". De clubs die meer uitgeven dan een bepaalde limiet te dwingen "een bepaald bedrag te betalen dat naar andere clubs gaat die financiële fair-play respecteren", aldus Aleksander Ceferin. Ook wil de voorzitter van UEFA hat aantal spelers in een ploeg beperken.

Volgens de Sloveen zal de gezondheidscrisis de inkomsten van de Europese clubs voor de seizoenen 2019/2020 en 2020/2021 met 8,7 miljard euro hebben doen dalen.

Het wordt ook steeds moeilijker voor de clubs om geld te besparen. De loonkosten zijn de afgelopen tien jaar blijven stijgen en eisen nu 60 procent van alle inkomsten op