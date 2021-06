Wereldkampioen Matthias Casse: "En nu goud pakken in Tokio"

Casse: "Ik ben nu dicht bij mijn topvorm"

"Ik ben elk toernooi beter geworden. Nu ben ik dicht bij mijn topvorm. Ik hoop in Tokio helemaal in topvorm te zijn."

Casse neemt zo wraak op de Georgiër Grigalasjvili, die hem vorig najaar op het EK uitgeschakeld had in de halve finales. "Dat was toen een heel andere competitie, net na de coronabreak. Toen was ik nog op zoek naar mijn vorm", zegt Casse.

De 24-jarige Matthias Casse is de 1e Belgische man die wereldkampioen is in het judo. "Dat is een ongelooflijk gevoel", was Casses eerste reactie.

Casse: "Nu moet ik nog 6 weken hard trainen"

Casse heeft nu bijna alle titels te pakken in het judo. "Ik was al Europees kampioen en vicewereldkampioen. Wereldkampioen is nog iets anders. Ik ben ongelooflijk blij. Maar het grote doel van het jaar komt nog."

Met dat grote doel bedoelt Casse natuurlijk de Olympische Spelen. "Ik moet nu even rustig blijven en nog 6 weken hard trainen om zo het goud te pakken in Tokio."



Vreest Casse niet dat hij te vroeg in vorm is. "Ik voel dat ik al goed in vorm ben, maar het kan nog beter. Dat zal ik in Tokio bewijzen."

"Dit WK geeft me in elk geval heel veel vertrouwen. Ik voelde me goed op de mat. Ik was ontspannen, zowel voor als tijdens de wedstrijden. Als ik met dat gevoel naar Tokio trek, dan zal dat zeker goedkomen."