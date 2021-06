Deschamps maakt zich weinig zorgen over Benzema: "Niets dramatisch"

Gisteren moest Karim Benzema in de oefeninterland tegen Bulgarije het veld verlaten met een knieblessure.



"Er zijn ergere dingen in het leven", zei bondscoach Didier Deschamps na de match. "Karim kreeg een tik op zijn knie en spier en wilde geen risico nemen. Daarom heeft hij het veld verlaten."

"Er zijn onzekerheden, maar daar moet je mee leven. Zoals het er nu uitziet, is het niets dramatisch. We zullen de juiste dingen doen en ons niet elke dag afvragen hoe het met hem gesteld is."



Op 15 juni opent de wereldkampioen zijn EK tegen Duitsland. Of de 33-jarige Benzema er dan bij is, valt af te wachten.