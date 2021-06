Wijnants over STVV-coach Hollerbach: "Lokale verankering geen thema voor Japanse bazen"

Geen connectie met publiek

Ik heb in het weekend verschillende mensen in de stad gesproken en er is geen gespreksthema over (alweer) een nieuwe trainer. De mensen of fans reageren lauw en apathisch.

Ze halen hun schouders op en wachten voor de zoveelste keer af of er enige consistentie in het Japanse beleid komt. Peter Maes is niet gebleven, onder meer omdat hij niet gelooft in het sportieve plan van de clubleiding. Dat is geen nieuw gegeven.

Trainers hebben bij STVV maar weinig in de pap te brokken. Maes keek er nochtans naar uit om met kennis van zaken en passie in zijn coaching opnieuw publiek naar het stadion te halen en connectie met hen te maken.

Er zullen nog wel andere redenen zijn voor zijn vertrek, maar om iets op te bouwen had men Maes aan boord moeten houden.