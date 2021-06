Bob Peeters gaat aan de slag bij Nederlandse tweedeklasser TOP Oss

Bob Peeters stond de voorbije 3,5 jaar aan het roer bij Westerlo, waar hij deze zomer opgevolgd wordt door Jonas De Roeck. Zelf gaat Peeters dus aan de slag in Nederland. Bij TOP Oss krijgt hij een contract voor één seizoen.

“We hebben bewust heel veel kandidaten gesproken. Daar zaten behoorlijk wat goede kandidaten bij, maar Bob maakte bij ons absoluut de beste indruk", zegt technisch directeur Peter Bijvelds op de website van de club.

"Naast het feit dat hij uiteraard behoorlijk relevante ervaring heeft, sprak ons zijn mens- en voetbalidee enorm aan. Zijn positieve insteek en lef kwamen ook nadrukkelijk tot uiting. Het feit dat hij zeer bewust voor ons kiest is daar een voorbeeld van. Alles moet zich in de praktijk bewijzen, maar we hebben er ontzettend veel vertrouwen in dat we onze ambities met Bob verder vorm kunnen geven."