Yellow Tigers boeken ook tegen Polen een belangrijke zege in Nations League

Belgie is samen met Canada, Polen en Dominicaanse Republiek een "challenger team", een team dat kan zakken uit de Nations League. De andere landen kunnen niet zakken, zelfs niet als ze laatste eindigen.

Dus is het belangrijk voor België om vooral punten te pakken tegen andere challenger teams. Dat lukte na maandag tegen de Dominicaanse Republiek ook dinsdag tegen Polen.

Het werd 3-2 in sets (25-15, 17-25, 25-19, 22-25 en 15-12). De Yellow Tigers kwamen twee keer voor, maar Polen vocht telkens terug. Er was dus een beslissende vijfde set nodig. Die won België met 15-12. Britt Herbots was alweer erg belangrijk in de aanval van de Yellow Tigers, ze maakte de meeste punten (20).

In de stand telt België twee overwinningen en vijf punten. Woensdag volgt de zesde wedstrijd tegen Zuid-Korea. Tot en met 20 juni zullen de Belgische volleybalvrouwen vijftien matchen afwerken in Rimini. De top vier na de groepsfase stoot door naar de finaleronde.