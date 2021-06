Cynthia Bolingo verpulvert Belgisch record op 400 meter met kanontijd

Bolingo is op 1 na snelste Europese dit jaar

16 jaar lang al stond het Belgische record op de 400 meter op naam van Kim Gevaert (51"45).



In het Franse Montreuil liep Cynthia Bolingo vandaag de wedstrijd van haar leven. De 28-jarige atlete dook tijdens de baanronde als 1e de laatste rechte lijn in en werd nog gepasseerd door de Dominicaanse atlete Marileidy Paulino.



Maar toen Bolingo's eindtijd verscheen, bleek dat ze Belgische atletiekgeschiedenis had geschreven.



Met 50"75 liep Bolingo niet enkel 7 tiende seconde sneller dan Kim Gevaert in 2005, ze duikt ook ruim onder de olympische limiet van 51"35.



Bolingo is met die scherpe chrono ook de op 1 na snelste Europese vrouw dit jaar op de 400 meter. Enkel de Nederlandse Femke Bol (50"56) kan zwaaien met een snellere tijd.