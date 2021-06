Nafi Thiam wint, maar 1,89 meter is geen hoogvlieger: "Geen catastrofe"

Nadat ze 1m89 had gesprongen bij de eerste poging, liet Thiam de lat in Montreuil op 1m92 leggen. Dat bleek echter te hoog gegrepen. Met haar 1m89 ging ze even hoog als afgelopen winter op het EK vijfkamp in Torun, waar ze goud won.

"Bij momenten ging het vlotjes en bij momenten moeizaam", vertelde Thiam na afloop.

"Het was dus wisselvallig, maar dat is geen catastrofe. Ik probeer in deze fase van het seizoen vooral bij te leren en ik weet nu weer waar ik aan moet werken."

"Twee meter spring je echt niet zomaar. Dat is keihard werken. De puzzel moet kloppen en dat is nu nog niet het geval, maar eigenlijk is dat een kwestie van details. Geen zorgen."

"Hoe meer ik nadenk tijdens mijn sprongen, hoe moeizamer het loopt. Het moet een beetje vanzelf gaan en daarvoor dienen deze wedstrijden."

Dat Thiam nu nog niet in topvorm is, is precies de bedoeling. "Ik wil mijn piek pas in Tokio bereiken. Er zijn jaren geweest dat ik top was in mei of juni en iets minder in augustus, maar nu moet het omgekeerd zijn."

"Momenteel is het nog wat zoeken, maar dat is logisch. Ik ben wat sterker en sneller geworden, maar daardoor klopt mijn aanloop nu niet meer helemaal. Het is een eeuwige zoektocht", besluit ze.