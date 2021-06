Brazilië staat op rem voor organisatie Copa America na felle kritiek

De Conmebol zit met een serieus probleem. Op 13 juni begint de Copa America. Normaal in een duo-organisatie van Colombia en Argentinië, maar het eerste land haakte enkele weken geleden af door de sociale onrust, het tweede gisteren door de slechte coronasituatie.

Conmebol onderzocht gisteren andere pistes uit landen die zich hadden aangeboden en kwam met Brazilië op de proppen, met een expliciete dankbetuiging aan het adres van president Bolsonaro. Hoewel dat land natuurlijk ook met enorme coronaproblemen te kampen heeft, meer bepaald omdat Bolsonaro het virus niet ernstig neemt.

Meteen kwam er langs alle kanten kritiek uit het land, dat al 463.000 coronadoden te betreuren heeft en vreest voor een 3e golf.

"Op dit moment is er nog niets afgeklopt, dat wil ik heel duidelijk stellen", kwam er afgelopen nacht een bericht van regeringslid Luiz Eduardo Ramos vanuit Brasilia. "We zitten midden in het proces. Maar als we aan de vraag kunnen beantwoorden, zullen we dat ook niet nalaten."

Ramos legde uit dat de Braziliaanse regering de Braziliaanse voetbalbond heel wat voorwaarden heeft opgelegd om het toernooi te kunnen ontvangen: zoals geen publiek en de vaccinatie van alle leden van alle landen. "Morgen komen we met een definitief antwoord."