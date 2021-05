Gezocht: organisator Copa America 2 weken voor openingsmatch

Op 13 juni hadden Argentinië en Chili de Copa America moeten aftrappen in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, maar dat feestje gaat niet door. De Zuid-Amerikaanse voetbalfederatie (Conmebol) heeft afgelopen nacht beslist dat Argentinië het toernooi niet kan organiseren door de sterk verslechte coronasituatie in het land. Conmebol onderzoekt nu in ijltempo andere pistes.