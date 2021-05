Antwerp zwaait Frank Vercauteren (64) uit

Over de toekomst van Vercauteren werd druk gespeculeerd. Hij zou mogelijk nog een sportieve rol kunnen vervullen, bijvoorbeeld als adviseur zoals destijds bij OHL, maar uiteindelijk zal hij de club verlaten. Dat tweette Antwerp op de middag.

"Frank Vercauteren tekende begin 2021 een contract tot einde seizoen", luidde het. "Hij nam als coach het roer over in moeilijke omstandigheden en loodste de ploeg naar een knappe derde plek in de eindstand. Royal Antwerp FC is Frank Vercauteren bijzonder dankbaar en wenst hem veel succes toe."

Vercauteren volgde begin dit jaar Ivan Leko op bij Antwerp, die een lucratief avontuur bij de Chinese club Shanghai Port verkoos. Onder Vercauteren koos de Great Old opnieuw voor een meer realistische manier van voetballen. Antwerp plaatste zich, mede dankzij een opnieuw opengebloeide Didier Lamkel Zé, voor de Champions' play-offs en daarin verzekerde het zich op de slotspeeldag van de derde plaats.

Vercauteren was eerder als coach aan de slag bij KV Mechelen, Anderlecht, de Rode Duivels, Racing Genk, Al-Jazira (Verenigde Arabische Emiraten), Sporting Lissabon (Portugal), opnieuw Mechelen, Samara (Rusland), Cercle Brugge, Al-Batin (Saoedi-Arabië) en opnieuw Anderlecht, waar hij in augustus wegging.