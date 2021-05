10e keer, goede keer! Brentford promoveert en is dronken van vreugde

Ivan Toney, topschutter in de reguliere competitie met 31 doelpunten, opende de score vanaf de stip. Emiliano Marcondes prikte tien minuten later na een goed uitgespeelde counter de 2-0 tegen het net.

Zo maakt Brentford voor het eerst zijn opwachting in de Premier League sinds die in 1992 werd opgestart.

Het geduld van de fans van "The Bees" werd flink op de proef gesteld, maar vandaag mogen ze wel vieren. Voor het eerst sinds het seizoen 1946-1947 heeft Brentford eindelijk weer een plek in de Engelse eerste klasse te pakken.

Brentford-coach: "Nu wil ik gewoon dronken worden"

Trainer Thomas Frank was in zijn interview net na de wedstrijd duidelijk. "Nu wil ik vanavond gewoon zo dronken worden. Morgen denken we aan de Premier League."

"Ik vind dat we vorig jaar al verdienden om te promoveren, maar dat gebeurde niet. Dat is voetbal. Dit seizoen was er Covid en hadden we onze ups en downs." Frank kon die woorden nog net uitspreken waarna hij door zijn spelers werd meegesleurd.