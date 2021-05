Benzema: "Drie minuten praten met Deschamps en het was weer zoals vroeger"

Jarenlang hadden Karim Benzema en Didier Deschamps elkaar niet meer gezien of gehoord. Tot enkele weken voor de bekendmaking van de Franse nationale selectie. Beide heren gingen toen opnieuw met elkaar in gesprek.

Volgens Benzema verliep de reünie vlot. "We zijn altijd goed overeengekomen en na drie minuten was het weer zoals vroeger. We hebben elkaar veel verteld. Zaken die we al lange tijd tegen elkaar moesten zeggen. Het was een goed gesprek, met belangrijke woorden."

Veel details wou de aanvaller niet kwijt over het gesprek. Maar na afloop had de aanvaller van Real Madrid wel het gevoel "een grote stap voorwaarts" te hebben gezet in zijn relatie met Deschamps en groeide zijn "hoop" op een selectie voor het EK.