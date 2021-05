Hendrix doet goede olympische zaak in Gateshead, Vanderelst kent geen goede dag

Hendrix doet goede zaak voor Tokio, Vanderelst niet

Robin Hendrix zette in Gateshead een grote stap naar de Olympische Spelen door op de 5.000 meter als negende te finishen in 13'25"68. Het persoonlijk record van Hendrix staat sinds 2019 op 13'19"50. Daar kwam hij zondag dus aardig bij in de buurt.

Daardoor sprokkelde Hendrix veel punten voor de olympische ranking, waarop hij momenteel 33e staat. De beste 42 mogen naar Tokio. De winst op de 5.000 meter ging naar de Spanjaard Mohamed Katir in 13'08"52.

Op de 1.500 meter kon Europees indoorkampioene Elise Vanderelst geen rol van betekenis spelen. Ze finishte als tiende in 4'14"03, ruim boven haar persoonlijk record van 4'05"75. Onze landgenote moet opletten dat ze ondanks haar Europese titel niet te ver naar achteren tuimelt op de ranking. Ze is momenteel 38e, terwijl de eerste 45 naar Tokio mogen.

De overwinning was op de 1.500 meter voor de Britse Laura Muir in 4'03"73.

In het polsstokspringen bleef Ben Broeders steken op 5m30, de volle halve meter onder zijn Belgisch record. De wind maakte het zondag wel enorm lastig. De Leuvenaar is al zeker van deelname in Tokio. De winst in zijn discipline was voor de Amerikaanse wereldkampioen Sam Kendricks (5m74). Kendricks deed bester dan de Zweedse wereldrecordhouder Mondo Duplantis (5m55).