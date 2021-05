Ex-renner Laurens ten Dam beproeft zijn wielergeluk (mét succes) in gravelraces

Laurens ten Dam ruilde twee jaar geleden zijn klimfiets om voor een gravelexemplaar. De ex-profrenner, die in 2014 9e werd in de Tour, gaat zo elke week steevast op pad langs onverharde wegen.

Met succes, want gisteren won de Nederlander in Texas zijn eerste wedstrijd. Na een zware race van maar liefst 240 km nam hij met een solo van 40 km de maat van andere oude wielerbekenden, zoals gravelspecialist Colin Strickland en ex-profs Ted King en Peter Stetina.

"Ik ben super gelukkig", reageerde hij bij Cyclingnews. "Het was een slopende wedstrijd, maar we zijn gelukkig rustig gestart. Na een uitputtingsslag van meer dan 7 uur (!) bleven we nog met 8 à 9 heel sterke renners over. In de finale was ik de beste."