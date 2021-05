Met dank aan het cadeau "Suarez": zo pakte Atletico Madrid de titel

Het cadeau van Barcelona: Luis Suarez

Met de financiële problemen wou Barcelona af van grootverdiener Luis Suarez. Uiteindelijk liet Barcelona de goalgetter vertrekken voor maximaal 6 miljoen euro naar Atletico en dat heeft Atletico zich zeker niet beklaagd.

Met de 34-jarige Suarez kreeg Diego Simeone een echte afwerker. De Uruguayaan scoorde 21 keer in de competitie en maakte door zijn dreigende aanwezigheid ruimte voor zijn ploegmaats.

Het belang van Suarez kan moeilijk overschat worden. Toen Atletico op de laatste 2 speeldagen tegen Osasuna en Valladolid telkens een achterstand moest goedmaken, was Suarez goed voor de winning goal.

"De club heeft me de kans gegeven om te laten zien dat ik nog steeds op topniveau kan presteren. Bij Barcelona geloofden ze niet meer in mij. Ik werd niet gewaardeerd en moest vertrekken. Ik ben er zeker van dat mijn vriend Lionel Messi nu blij voor me is."