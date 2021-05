Luis Suarez schiet Atletico tegen Valladolid naar de Spaanse titel

19:53 erna, 19 uur 53. Ook Real Madrid won in extremis nog van Villarreal, maar het mag niet baten voor het team van Courtois en Hazard. Zij eindigen als tweede in de competitie. . Ook Real Madrid won in extremis nog van Villarreal, maar het mag niet baten voor het team van Courtois en Hazard. Zij eindigen als tweede in de competitie.

19:53 einde, 19 uur 53. Atlético pakt een 11e landstitel. Het is zover! Na 2014 pakt Atlético nog eens de landstitel in Spanje. Tegen Valladolid kwam het snel op achterstand, maar in de tweede helft zette Carrasco en co nog helemaal orde op zaken. Valladolid verliest en degradeert uit de Primera Division. . Atlético pakt een 11e landstitel Het is zover! Na 2014 pakt Atlético nog eens de landstitel in Spanje. Tegen Valladolid kwam het snel op achterstand, maar in de tweede helft zette Carrasco en co nog helemaal orde op zaken. Valladolid verliest en degradeert uit de Primera Division.

90+4' tweede helft tweede helft, minuut 94 match afgelopen

90+3' tweede helft, minuut 93. Ondertussen staan de Atlético spelers op de bank en in de tribune al klaar om het veld op te stuiven. De 11e landstitel voor Los Colchoneros is een feit. . Ondertussen staan de Atlético spelers op de bank en in de tribune al klaar om het veld op te stuiven. De 11e landstitel voor Los Colchoneros is een feit.

90+1' 3 minuten extra tijd. De extra tijd is al ingegaan, Atlético staat op 2 minuutjes van de titel. . tweede helft, minuut 91. 3 minuten extra tijd De extra tijd is al ingegaan, Atlético staat op 2 minuutjes van de titel.

90' tweede helft, minuut 90. Ondertussen krijgt Guardiola nog een grote kans voor Valladolid. Hij werkt in de worsteling met Felipe de bal hard over. Als die bal er in zou gaan, had Real genoeg aan één goal voor de titel. . Ondertussen krijgt Guardiola nog een grote kans voor Valladolid. Hij werkt in de worsteling met Felipe de bal hard over. Als die bal er in zou gaan, had Real genoeg aan één goal voor de titel.

89' tweede helft, minuut 89. Real scoort, maar is het te laat? Ondertussen heeft Real Madrid gescoord tegen Villarreal, maar wellicht komt het doelpunt van Benzema te laat. Enkel als Real nog wint én Atlético nog puntenverlies lijdt kan Real de titel nog wegkapen. . Real scoort, maar is het te laat? Ondertussen heeft Real Madrid gescoord tegen Villarreal, maar wellicht komt het doelpunt van Benzema te laat. Enkel als Real nog wint én Atlético nog puntenverlies lijdt kan Real de titel nog wegkapen.

87' Gele kaart voor Renan Lodi van Atlético Madrid tijdens tweede helft, minuut 87 Renan Lodi Atlético Madrid

85' tweede helft, minuut 85. Doelpuntenmaker Correa mag gaan rusten. Simeone gooit als vervanger Herrera in de strijd, een defensieve wissel dus. Niet onbegrijpelijk dat "El Cholo" op zeker wil spelen. . Doelpuntenmaker Correa mag gaan rusten. Simeone gooit als vervanger Herrera in de strijd, een defensieve wissel dus. Niet onbegrijpelijk dat "El Cholo" op zeker wil spelen.

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Atlético Madrid, Héctor Herrera erin, Ángel Correa eruit wissel Ángel Correa Héctor Herrera

83' tweede helft, minuut 83. Ik heb de indruk dat het gespeeld is. Atlético geeft ook niet veel meer weg. Tom Boudeweel op Radio 1. Ik heb de indruk dat het gespeeld is. Atlético geeft ook niet veel meer weg. Tom Boudeweel op Radio 1

83' Gele kaart voor Felipe van Atlético Madrid tijdens tweede helft, minuut 83 Felipe Atlético Madrid

82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij Real Valladolid, Pablo Hervías erin, Saidy Janko eruit wissel Saidy Janko Pablo Hervías

82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij Real Valladolid, Kike Pérez erin, Fede San Emeterio eruit wissel Fede San Emeterio Kike Pérez

79' tweede helft, minuut 79. Carrasco mikt over. Atlético zoekt naar de 1-3, want dan is het definitief boeken toe. Felix pakt uit met een flukse dribbel en stuurt Suarez diep. Die speelt op zijn beurt de meespurtende Carrasco aan, maar de Rode Duivel mist de fut om nog goed af te drukken. . Carrasco mikt over Atlético zoekt naar de 1-3, want dan is het definitief boeken toe. Felix pakt uit met een flukse dribbel en stuurt Suarez diep. Die speelt op zijn beurt de meespurtende Carrasco aan, maar de Rode Duivel mist de fut om nog goed af te drukken.

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Atlético Madrid, Geoffrey Kondogbia erin, Marcos Llorente eruit wissel Marcos Llorente Geoffrey Kondogbia

78' Gele kaart voor João Félix van Atlético Madrid tijdens tweede helft, minuut 78 João Félix Atlético Madrid

78' Gele kaart voor Fede San Emeterio van Real Valladolid tijdens tweede helft, minuut 78 Fede San Emeterio Real Valladolid

76' tweede helft, minuut 76. Degradatie wenkt voor Valladolid. We zouden het bijna vergeten door het wenkende titel voor Atlético, maar Valladolid is bij deze stand veroordeeld tot degradatie. De thuisploeg heeft na de 1-2 het initiatief overgenomen, maar echte kansen zijn er niet meer uit voortgekomen. . Degradatie wenkt voor Valladolid We zouden het bijna vergeten door het wenkende titel voor Atlético, maar Valladolid is bij deze stand veroordeeld tot degradatie. De thuisploeg heeft na de 1-2 het initiatief overgenomen, maar echte kansen zijn er niet meer uit voortgekomen.