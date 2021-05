Real maakt titelstrijd 2 x 2 minuten spannend, maar blijft met lege handen achter

Na 18 minuten gebeurde het ongelooflijke. In Valladolid scoorde de thuisploeg tegen Atletico de 1-0. Een voorwaarde was op dat moment vervuld voor Real, alleen duurde de spanning maar 2 minuten. Real kwam namelijk meteen daarna zelf op achterstand na een goal van Pino (zie video).

Modric zorgt voor de zege in 92e minuut

Real leek aanvankelijk te beseffen dat het anders moest na de rust en Benzema scoorde na 55 minuten. Een goal die Real op dat moment op 1 doelpunt van de titel bracht. Maar de VAR kwam tussen en keurde de goal af voor buitenspel.

En een ongeluk komt nooit alleen. In Valladolid maakte Atletico twee minuten later de 1-1. Ook dan was een zege van Real nog altijd genoeg voor de titel, maar tien minuten later kwam het nieuws dat Atletico op 1-2 stond. Alle moed leek uit de schoenen te lopen bij de spelers van Real.

De tweede helft was nauwelijks het aanzien waard. Ook omdat Villarreal helemaal achteruit trok en slordig was in het uitvoetballen. Het was wachten tot de 87e minuut voor Benzema de 1-1 maakte na een goede actie van Rodrygo (zie video).

Nog kwam er geen vuur in de match. Pas toen Modric in de 92e minuut de 2-1 maakte op assist van Benzema, ging er toch nog even wat elektriciteit door het kleine stadion.

Maar opnieuw duurde dat maar 2 minuten, want toen kwam het nieuws dat de match van Atletico geïndigd was op een 1-2-zege voor de Madrilenen. Atletico kampioen dus. Real won dit seizoen niets. Was dit de laatste match van Zinedine Zidane als trainer van Real?