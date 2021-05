Portugal verdedigt EK-titel met o.a. Ronaldo, Felix, Bruno Fernandes en Ruben Dias

5 jaar geleden werd Portugal Europees kampioen door in de finale Frankrijk te verslaan. De Portugezen willen na Spanje de 2e natie worden die zijn titel kan verlengen. Daarbij wordt weer voor een groot deel gekeken naar Cristiano Ronaldo, 36 inmiddels en al goed voor 103 interlandgoals.

Met ook nog Joao Felix (Atletico), Diego Jota (Liverpool), André Silva (Frankfurt) en Gonçalo Guedes (Valencia) is de aanvallende weelde bij Portugal groot. Ook bij de aanvallers vinden we zowat de enige verrassing, met Pedro Gonçalves (Sporting), die met 23 goals topschutter werd in Portugal.

Ook in de andere linies heeft Portugal trouwens voldoende kwaliteit. Of wat had je gedacht van Ruben Dias, net nog verkozen tot Speler van het Jaar in Engeland? Ook een middenveld met Bruno Fernandes (Manchester United) en Bernardo Silva (Manchester City) is niet te versmaden.