Lianne Tan naar kwartfinales van de Spain Masters badminton

Voor Lianne Tan is het belangrijk om een goed resultaat te behalen in Spanje. Tan is namelijk nog steeds niet gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. In haar strijd om een olympisch ticket moet de ze nog zoveel mogelijk punten zien te sprokkelen.

De 30-jarige Tan staat voorlopig op een 42e plaats op de olympische ranking. Enkel de eerste 38 speelsters mogen zich opmaken voor de Spelen van Tokio deze zomer. Tan heeft nog tot 13 juni om zich te kwalificeren.